Wiener Polizei ging Serien-Autoknacker zufällig ins Netz

Weil ein 30-Jähriger mehrere offene Strafbeträge nicht bezahlen konnte, wurde er festgenommen. Bei der Durchsuchung stellte sich heraus, dass es sich bei dem Mann um einen gesuchten Serien-Autoknacker handelte.

Serien-Autoknacker in Wien festgenommen

Mit einem Schlag hatten die Beamten der Inspektion Hufelandgasse damit am Freitagabend einen Verdächtigen für 13 Pkw-Einbrüche, die am selben Tag bzw. am Donnerstag in Meidling und Hietzing verübt worden waren, sagte Polizeisprecherin Barbara Gass.