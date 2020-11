Wiener Polizei fordert zum Einhalten der Coronavirus-Schutzmaßnahmen auf

Die Wiener Polizei macht darauf aufmerksam, bei der Abholung von Getränken und Speisen die Covid-19-Notmaßnahmenverordnung einzuhalten. Nach Sichtung von Bildern, die enge Menschenschlangen vor Gastronomiebetrieben zeigen, wird auch an bestimmten Örtlichkeiten verstärkt kontrolliert. Seit 17. November wurden landesweit über 3.000 Anzeigen und 1.000 Organmandate erstattet.

Die Wiener Polizei appelliert an die Bevölkerung, die Mindestabstände und das Tragen des Mundnasenschutzes zu beachten, um einen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie zu leisten. „Wir als Sicherheitsbehörde bitten die Wiener Bevölkerung, ihren Teil zur Bekämpfung der Pandemie zu leisten und die geltenden Schutzmaßnahmen einzuhalten“, so Dr. Gerhard Pürstl, Landespolizeipräsident in Wien.