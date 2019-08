Wiener Polizei: Ferienspiel 2019 mit Diensthunde-Vorführung

Am 24. August findet das Ferienspiel der Wiener Polizei statt. Dieses Mal findet die Veranstaltung auf dem Gelände der Diensthundeeinheit in Wien-Floridsdorf statt.

Von 13 bis 18 Uhr findet am 24. August das Wiener Ferienspiel statt. Dieses Mal wird die Veranstaltung auf dem Gelände der Diensthundeeinheit in der Hofherr-Schrantz-Gasse 6 in Wien-Foridsdorf stattfinden.