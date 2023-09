Die Polizei fasste zwei mutmaßliche Auto-Einbrecher in Wien-Brigittenau.

Der Polizei gelang es am Freitag gegen 15:45 Uhr einen 38-jährigen und einen 45-jährigen algerischen Staatsangehörigen, die verdächtigt werden in einen Wagen eingebrochen zu sein, in Wien-Brigittenau festzunehmen.

Die beiden Männer stehen im Verdacht, eine Seitenscheibe eines Lieferwagens eingeschlagen und aus dem Fahrzeuginneren einen Rucksack samt Wertgegenständen gestohlen zu haben. Nachdem Polizisten der Polizeiinspektion Vorgartenstraße dem 23-jährigen Opfer die sofortige Sperre seiner Bankomatkarte nahegelegt hatten, bemerkte dieses, dass soeben mehrere NFC-Zahlungen bei einem Zigarettenautomaten und bei einem Fahrkartenautomaten getätigt wurden.

Wiener Polizei fasst zwei mutmaßliche KFZ-Einbrecher

Umgehend begaben sich weitere Polizisten zu den ermittelten Örtlichkeiten. Im Zuge der Fahndung konnten die beiden mutmaßlichen Täter im Bereich der U-Bahnstation Jägerstraße von Polizisten der Polizeiinspektion Pappenheimgasse angehalten und festgenommen werden. Das Diebesgut konnte großteils sichergestellt werden. Im Zuge der Identitätsfeststellung der beiden mutmaßlichen Täter wurde ermittelt, dass gegen sie bereits eine Festnahmeanordnung des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl bestand.