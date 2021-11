Wiener Polizei fasst 22-Jährigen nach Drogendeal in Favoriten

Am Dienstagnachmittag klickten für einen 22-jährigen Mann in Wien-Favoriten die Handschellen, nachdem die Polizei ihn beim Verkauf von Drogen beobachtet hatte.

Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS)

konnten am Dienstag kurz nach 14:30 Uhr einen 22-jährigen Nigerianer nach dem Verkauf von Suchtmitteln (vermutlich Kokain) an einen 45-jährigen Inder vorläufig festnehmen. Der Drogen-Verkauf war in der Quellenstraße in Favoriten über die Bühne gegangen.