Wiener Polizei fand Drogen bei Fahrraddieb

Am Mittwoch konnte die Polizei in Wien-Fünfhaus einen Fahrraddieb schnappen, welcher noch dazu Drogen bei sich hatte.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Wien-Fünfhaus wurden auf einen Fahrradfahrer aufmerksam, der beim Anblick der Beamten zunächst hektische Fahrbewegungen durchführte und sich in weiterer Folge rasch von den Beamten entfernen wollte. Der 27-jährige ungarische Staatsangehörige konnte angehalten werden und gab an, dass das Fahrrad gestohlen sei.

Fahrraddieb in Wien-Fünfhaus wurde vorläufig festgenommen

Beim Tatverdächtigen konnte in einer Tasche Einbruchswerkzeug sowie eine geringe Menge Suchtmittel (vermutlich Crystal Meth) vorgefunden werden. Im weiteren Verlauf konnten am Fahrrad eindeutige Kerben sowie in unmittelbarer Umgebung ein augenscheinlich zum gegenständlichen Fahrrad gehörendes aufgebrochenes Schloss vorgefunden werden. Der Tatverdächtige wurde wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls vorläufig festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt. Weiters wurden gegen den Tatverdächtigen verwaltungsstrafrechtliche Anzeigen im Hinblick auf die Straßenverkehrsordnung sowie das Fremdenrecht gelegt.