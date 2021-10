Wiener Polizei fahndet nach Räuber-Quartett

Bereits im August sollen vier Jugendliche einen Raubüberfall in Wien-Favoriten begangen haben. Dem Opfer wurde Bargeld und das Mobiltelefon geraubt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die auf den Lichtbildern ersichtlichen Männer stehen im Verdacht, am 25. August einen Raub in der Favoritenstraße begangen zu haben.

Wien-Favoriten: Opfer wurde Bargeld und Handy geraubt

Die Tatverdächtigen sollen das Opfer gegen 19.40 Uhr in den Eingangsbereich eines Drogeriemarktes gedrängt und Bargeld geraubt haben. Anschließend bedrohten die unbekannten Täter das Opfer mit dem Umbringen und forderten ihn auf, in die nahegelegene Wielandgasse mitzukommen. Dort zerrten die vier Tatverdächtigen das Opfer in ein Wohnhaus und forderten sein Handy.