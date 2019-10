Wiener Polizei fahndet nach Handy-Dieb

Bereits im April versuchte ein bislang unbekannter Mann, zwei teure Mobiltelefone aus einem Geschäft in der Praterstraße zu stehlen. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Gesuchten.

Mann wollte mit gestohlenen Handys flüchten

Der Mann hatte sich am 2. April 2019 in einem Geschäft in der Praterstraße zunächst von einem Angestellten die beiden Geräte zeigen lassen, danach nahm er sie in einem unbeobachteten Moment an sich und flüchtete.