Wiener Polizei fahndet nach bewaffneter Räuberin

Bereits Ende Oktober kam es in Wien-Donaustadt zu einem bewaffneten Raubüberfall in einer Parfümerie-Filiale. Die Polizei sucht nun nach der bislang unbekannten Täterin.

Eine bislang unbekannte Frau soll am 25. Oktober gegen 8.30 Uhr eine Parfümerie-Filiale in der Stadlauer Straße in Wien-Donaustadt ausgeraubt haben. Sie bedrohte eine Mitarbeiterin mit einer Faustfeuerwaffe und forderte Geld.