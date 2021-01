Wiener Polizei erwischt Serien-Autoknacker in Favoriten

In Wien-Favoriten wurde ein Mann am Mittwoch gegen Mittag Zeuge eines Pkw-Einbruchs. Wie sich herausstellte, war der Autoknacker bereits Wiederholungstäter.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten wurden von einem Zeugen darüber verständigt, dass ein Mann gegen 12:30 Uhr in der Gudrunstraße in Favoriten gerade versucht habe, in einen abgestellten Pkw einzubrechen. Der Tatverdächtige schlug dabei die Heckscheibe des Fahrzeuges ein und flüchtete zu Fuß.