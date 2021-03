Wiener Polizei bittet um Hinweise zu Leiche

(VORSICHT: Im Artikel werden Fotos einer Leiche gezeigt). Ein vermutlich obdachloser Mann wurde Anfang November tot in einer Wohnung in Wien-Ottakring aufgefunden. Die Polizei schließt Fremdverschulden aus, bittet jedoch um Hinweise zur Identität des Mannes.

Am 02. November 2020 gegen 00:15 Uhr wurde ein unbekannter Leichnam in einer Wohnung am Schuhmeierplatz in Wien-Ottakring gefunden, Fremdverschulden wird ausgeschlossen. Die Identität des Verstorbenen konnte bis dato jedoch nicht festgestellt werden. Der Mann hatte keine Ausweisdokumente bei sich.