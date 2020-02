Wiener Polizei beschattete Einbrecher-Duo: Festnahme in Wien-Hietzing

Die Polizei heftete sich zwei Tage lang an die Fersen eines Einbrecher-Duos. Als die Männer in Wien-Hietzing zuschlagen wollten, klickten schließlich die Handschellen.

Bei einer zivilen Dämmerungsstreife in Wien-Donaustadt wurden Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität am 10. Februar auf zwei Männer aufmerksam, die getrennt voneinander durch die Gassen gingen und auffällig über Zäune von Einfamilienhäusern blickten.

Daraufhin wurden der 56-jährige und der 58-jährige serbische Staatsbürger unter Observation gestellt und festgestellt, dass in dem Bereich, in dem die Männer wahrgenommen wurden, ein Einbruch in ein Einfamilienhaus stattgefunden hatte. Aus diesem Grund wurden sie weiterhin beobachtet.