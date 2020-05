Wiener Polizei befürchtete Amokfahrt: Jugendliche rasten durch Meidling

Drei Jugendliche waren gestern mit gestohlenen Kennzeichen und Schreckschusspistole durch Wien-Meidling unterwegs. Als sie von der Polizei aufgehalten wurden, flüchteten sie mit dem Pkw am Gehsteig Richtung U-Bahnstation.

Drei Jugendliche sind in der Nacht auf Freitag auf der Flucht vor der Polizei durch Wien-Meidling gerast - teilweise am Gehsteig. Bei ihrer Festnahme leisteten die Burschen massiven Widerstand. Ein Mob bildete sich und wollte dem Trio zu Hilfe kommen. Die Kennzeichen am Wagen der Verdächtigen waren gestohlen, im Inneren des Pkw entdeckten die Beamten eine Schreckschusspistole.