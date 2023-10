Wiener Pensionistin fiel Trickbetrüger zum Opfer

Am Dienstagabend ist eine 76-Jährige in Wien-Landstraße Opfer eines Trickbetrügers geworden.

Er gab sich am Telefon als Staatsanwalt aus und gab an, dass die Tochter der Frau in einen Unfall verwickelt gewesen sei und ihr Haft drohe, wenn sie keine Kaution zahle. Die Frau übergab daraufhin Schmuck an einen Unbekannten. Sie vertraute sich danach ihrem Sohn an, der die Polizei verständigte. Die Ermittlungen laufen, berichtete die Polizei am Mittwoch.