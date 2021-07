Wiener parkte betrunken ein und attackierte Polizisten

Augenscheinlich stark alkoholisiert war gestern ein Mann in Wien-Ottakring mit dem Auto unterwegs. Als die Polizei auf ihn aufmerksam wurde, wurde er aggressiv.

Ein Autofahrer ist am Donnerstagabend beim Einparken in der Koppstraße in Wien-Ottakring mehrmals gegen die Umzäunung eines Baumes gefahren, aus dem Auto ausgestiegen und davongetorkelt. Anschließend attackierte er die alarmierten Polizisten, die ihn aufgespürt hatten, und versuchte, einem Beamten die Dienstwaffe aus dem Holster zu ziehen, hieß es in einer Aussendung der Polizei.