Wiener Parksheriffs stellten fahrerflüchtigen Alko-Lenker

Ein betrunkener Pkw-Lenker verursachte am Mittwoch einen Verkehrsunfall in Wien-Leopoldstadt und flüchtete. Zwei Parksheriffs nahmen die Verfolgung auf.

Zwei Angestellte der Wiener Parkraumüberwachung wurden am 13. Mai gegen 20.15 Uhr in der Vorgartenstraße in Wien-Leopoldstadt Zeugen eines Verkehrunfalls mit Sachschaden. Ein Pkw-Lenker flüchtete.