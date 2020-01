Wiener Parksheriff wurde mit Handy niedergeschlagen

In Wien-Brigittenau wurde ein Parksheriff am Dienstag von einem bislang unbekannten Täter mit einem Mobiltelefon attackiert.

Ein Parksheriff überprüfte am 14. Jänner gegen 16.50 Uhr abgestellte Fahrzeuge in der Hannovergasse in Wien-Brigittenau, als ihm plötzlich seitlich mit einem harten Gegenstand ins Gesicht geschlagen wurde. Dabei verlor der 52-Jährige das Gleichgewicht, stürzte zu Boden und zog sich Verletzungen im Gesicht und an den Unterarmen zu.