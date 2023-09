Wiener Paketzusteller geschlagen und mit Messer attackiert: Wer kennt diesen Mann?

In Wien-Donaustadt wurde Ende Juni ein Paketzusteller attackiert und schwer verletzt. Nun sucht die Polizei Wien mit Fotos nach dem mutmaßlichen Täter.

Zu dem Vorfall kam es am 27.6.23 gegen 14.45 Uhr in der Wagramer Straße. Der auf den Fotos ersichtliche Mann soll einem Paketzusteller einen Faustschlag auf den Hinterkopf versetzt haben, wodurch dieser zu Boden fiel. In weiterer Folge soll der Mann mit den Füßen und Knien auf das am Boden liegende Opfer eingetreten und mit einem Messer auf dessen Oberschenkel eingestochen haben.