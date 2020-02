Wiener Opernball 2020: Alle Bilder von der Ballnacht

Es ist das große Highlight im Fasching: VIENNA.at hat alle Bilder vom Wiener Opernball 2020 für Sie. Mit dabei sind die Stars auf dem Roten Teppich, die schönsten Roben und auch Fotos von den schönsten Momenten der Opernball-Eröffnung.

In der Wiener Staatsoper geht am Donnerstagabend der 64. Wiener Opernball über die Bühne.

Die Eröffnung am Opernball 2020

Die Eröffnung des Balls in der Oper in Wien ist wieder hochkarätig besetzt. Es singt die Sopranistin Aida Garifullina ("Sempre libera" aus "La traviata") sowie der Startenor Piotr Beczala ("E lucevan le stelle" aus "Tosca"). Gemeinsam sind sie dann mit "Tanzen möcht" ich" aus "Die Csardasfürstin" zu hören. Dazu spielt am Ball das Wiener Staatsopernorchester unter der Leitung von Dirigent James Conlon, der für Daniel Harding einspringt.