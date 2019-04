Wiener Online-2nd-Hand-Shop spendet für Kinder in Not

Die Idee ist simpel: Kleiderspenden, die nicht sofort gebraucht werden, erhalten bei “Babäm” eine zweite Chance. Dahinter steht jedoch weiter ein karitativer Hintergrund. Der Erlös geht nämlich direkt weiter an die Mutterorganisation SOS Kinderdorf Österreich. Der Shop startet am Tag der Arbeit, ab einer Bestellung von 60 Euro fallen die Versandkosten weg. Rücksendungen sind frei. “Wir bieten Stil, der nicht nur gut aussieht, sondern auch Gutes tut”, sagt Babäm-Geschäftsführer Dominic Biernat.

Sortiment wird täglich erweitert

Und so funktioniert’s: Bei Babäm bekommen Kleiderspenden, die das SOS-Kinderdorf erreichen, aber dort nicht sofort gebraucht werden, eine zweite Chance. Es gibt Mode für Damen, Herren, Kinder und Babys. Das Sortiment besteht aus neuwertigen und sehr guten Einzelstücken und wird täglich erweitert. “Wir verkaufen nur, was wir selbst auch tragen würden”, sagt Dominic Biernat. “Das Team der Qualitätskontrolle ist tendenziell kleinlich. Fehlt einem Stück das Zeug zum Babäm!-Treffer, sortieren wir es in die nächste Verwertungskette, beispielsweise SOS-Kinderdorf-Flohmärkte.”

Babäm nimmt auch direkt Kleiderspenden entgegen. Gerne kann die Kleidung direkt an den Standorten in Wien in der Schottenfeldgasse 60 oder der Lindengasse 7 in 1070 Wien, abgegeben werden.