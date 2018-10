Wiener OLG entscheidet über Gruppenvergewaltigungs-Prozess

Das Wiener Oberlandesgericht, entscheidet am Donnerstag über erstinstanzlichen Schuldsprüche, im Fall einer Gruppenvergewaltigung.

Das Wiener Oberlandesgericht (OLG) entscheidet am Donnerstag, ob es bei den erstinstanzlichen Schuldsprüchen im Fall einer Gruppenvergewaltigung bleibt. Eine junge Deutsche war in der Nacht auf den 1. Jänner 2016 von der Innenstadt in eine Wohnung verschleppt und dort von acht Männern missbraucht worden. Die aus dem Irak stammenden Täter hatten dafür langjährige Haftstrafen ausgefasst.