Wiener ÖVP wirbt nun auch mit Kurz

Die Wiener ÖVP holt bei ihrer zweiten Plakatkampagne Bundeskanzler Kurz mit aufs Bild. Der Slogan dabei lautet "Gemeinsam. Für Österreich. Für Wien".

Nachdem die ÖVP in ihrer ersten Plakatkampagne für die Wien-Wahl nur auf Spitzenkandidat Gernot Blümel gesetzt hat, tritt im zweiten Schwung nun auch Bundeskanzler Sebastian Kurz in Erscheinung. Er ist dabei Seite an Seite mit dem Obmann der Rathaus-Türkisen zu sehen. "Gemeinsam. Für Österreich. Für Wien", lautet der Slogan.

Das Sujet wurde am Montag vorerst in einer 250 Quadratmeter großen Version an einer Hausfassade am Donaukanal affichiert und bei einem Medientermin präsentiert. Kleinere Ausgaben werden demnächst etwa an Öffi-Haltestellen oder auf Dreieckständern zu sehen sein.