Wiener Öffis fahren an Einkaufssamstagen öfter

An den vier Adventsamstagen werden rund um die beliebtesten Einkaufsstraßen und -zentren die Öffis in dichteren Intervallen als sonst unterwegs sein.

Für viele geht kurz vor Weihnachten die Suche nach Weihnachtsgeschenken erneut los. Die Shopping-Touren werden jedes Jahr meist von nervenaufreibenden Staus und zeitfressender Parkplatzsuche begleitet. Die Wiener Linien raten deshalb zu einem Umstieg auf die Öffis. Auch heuer verdichten die Wiener Linien rund um die beliebtesten Einkaufsstraßen und -zentren der Stadt wieder zahlreiche Bus-, Bim- und U-Bahn-Linien an den vier Adventsamstagen.

Einkaufssamstage: Kürzere Intervalle bei diesen Linien

Somit sind am 30. November sowie am 7., 14. und 21. Dezember die U-Bahn-Linien U1, U3, U4 und U6 in dichteren Intervallen als sonst unterwegs. Auch den Straßenbahnen werden die Intervalle der Linien 43, 46 und 49 verkürzt. Bei den Buslinien werden die Linien 14A, 22A, 24A, 57A und 59A öfter als gewohnt unterwegs sein.