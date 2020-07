Wiener Obdachloser verletzt vier Polizisten leicht

Die Wiener Polizei musste am Dienstag mehrmals wegen eines aggressiven Obdachlosen in Wien-Meidling ausrücken. Vier Beamte wurden dabei leicht verletzt.

Am Dienstagabend wurden Wiener Polizeibeamte bereits zum zweiten Mal in eine Obdachlosenunterkunft in Wien-Meidling wegen eines aggressiven Mannes gerufen. Auch den Beamten gegenüber verhielt sich der Beschuldigte, ein 39-jähriger Österreicher, äußerst aggressiv, beschimpfte und verhöhnte sie.