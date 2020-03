Wiener Notariatskanzlei unter Quarantäne

Einer Wiener Notariatskanzlei wurden bis nächsten Montag Quarantänefristen wegen des Coronavirus angeordnet. Die Maßnahmen dienen als reine Sicherheitsmaßnahme, Erkrankte gibt es keine.

Eine Wiener Notariatskanzlei mit rund drei Dutzend Mitarbeitern ist von Quarantänemaßnahmen im Zusammenhang mit dem grassierenden Coronavirus betroffen. Auf der Homepage des Unternehmens heißt es, für Angehörige der Kanzlei wären "behördliche Quarantänefristen als reine Sicherheitsmaßnahme angeordnet" worden, die "in den nächsten Tagen auslaufen". Es sei "zu keinerlei Erkrankungen" gekommen.

Die näheren Hintergründe ließen sich für die APA in der Nacht auf Dienstag vorerst nicht klären. Fest steht, dass der Kanzleibetrieb derzeit nur eingeschränkt möglich ist. Die Kanzlei hat ihren Unternehmenssitz im Bürogebäude eines großen Einkaufszentrums in Wien. Am 16. März soll der Betrieb wieder aufnehmen.