Wiener Neustadt verschärft Corona-Maßnahmen

Die Vorsichtsmaßnahmen in der Wiener Neustädter Herrengasse werden verschärft. Es sind höchstens 500 Besucher auf der Partymeile erlaubt, zudem muss sich jeder namentlich registrieren lassen.

Nach dem jüngsten Fall eines in einer Bar in der Wiener Neustädter Herrengasse beschäftigten Kellners, der positiv auf Covid-19 getestet worden ist, werden die Vorsichtsmaßnahmen erhöht. So müssen sich nach Angaben des Rathauses vom Mittwochnachmittag die Gäste der jeweiligen Lokale in der Partymeile namentlich registrieren lassen. Contact Tracing soll dadurch möglich sein.