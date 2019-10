Wiener Neustadt: Mordprozess nach Tod von 16-Jähriger

Ein Syrer soll im Jänner seien Ex-Freundin in Wiener Neustadt erwürgt und in einem Park unter Blättern und Ästen verscharrt haben. Heute beginnt der dreitägige Mordprozess.

Wegen Mordes an seiner Ex-Freundin steht ab heute, Dienstag, ein 20-Jähriger in Wiener Neustadt vor Gericht. Der Syrer soll die 16-Jährige im Jänner in einem Park in Wiener Neustadt getötet und unter einem Laubhaufen verscharrt haben. Der Beschuldigte spricht von einem Unfall. Ihm drohen bis zu 15 Jahre Haft. Ein Urteil wird nach drei Prozesstagen für Donnerstag erwartet.