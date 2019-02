Wiener Neustadt-Land: Zweite Leiche in Piesting entdeckt

Erst gestern wurde im Piesting-Fluss bei Markt Piesting eine Frauenleiche gefunden, heute entdecken Taucher die Leiche eines Mannes.

Nach dem Fund einer Frauenleiche am Mittwoch ist am Donnerstagvormittag auch ein toter Mann im Piesting-Fluss bei Markt Piesting (Bezirk Wiener Neustadt-Land) entdeckt worden. Der Tote wurde von Cobra-Tauchern nahe eines Stauwerks gefunden, teilte Polizeisprecher Heinz Holub auf Anfrage mit. In beiden Fällen gebe es keine Anzeichen auf ein Gewaltverbrechen, ermittelt werde aber in alle Richtungen.