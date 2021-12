Wiener Neujahrskonzert 2022: Pausenfilm von Riha

Das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker wartet am 1. Jänner 2022 im ORF mit einem Pausenfilm von Georg Riha auf.

Pausenfilm kommt von Georg Riha

Die Dreharbeiten zum knapp 24-minütigen Film fanden in Schönbrunn, in Baden, entlang des Donaulimes, in der Wachau, in Graz, in Hallstatt und in Salzburg statt. Der Apollofalter dient dabei als Reiseführer, von einer Flugkamera auf seinem Weg von Station zu Station begleitet. Diese umfassen auch die Semmeringbahn, den Neusiedler See, die Buchenwälder im Nationalpark Kalkalpen oder die Pfahlbauten in Mondsee und Attersee.