Wiener Neujahrskonzert 2021 wohl ohne Publikum

Kulturminister Werner Kogler geht davon aus, dass das Wiener Neujahrskonzert 2021 stattfinden wird - allerdings ohne Publikum.

Wenn Salzburg gegen Bayern München im leeren Stadion spielen könne, müsse auch das traditionelle Wiener Neujahrskonzert möglich sein, sagte er in der "Tiroler Tageszeitung" vom Samstag. "Also ich denke, es wird ein Neujahrskonzert geben, aber ich fürchte ohne Publikum." Die Philharmoniker hatten zuletzt betont, zur Not auch im leeren Wiener Musikverein zu spielen.