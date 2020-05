Wiener NEOS fordern 1 Mrd. Euro als "Wirtschafts-Turbo"

Die Wiener NEOS warnen vor massiven wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise für die Bundeshauptstadt und fordern ein umfangreiches Konjunkturpaket.

Die Wiener NEOS haben am Donnerstag einen "Wirtschafts-Turbo" vorgeschlagen, der Förderungen im Ausmaß von rund 1 Mrd. Euro vorsieht. Die Mittel sollen an Private genauso fließen wie an Firmen. Verlangt werden etwa Gebührenreduktionen.