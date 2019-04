Wiener Musikmarkt im Zeichen des Wienerlieds: Das komplette Programm 2019

An neun Terminen werden im Rahmen des Musikmarkts wieder neun Märkte in Wien bespielt. Hier finden Sie alle Stationen im Überblick.

Beim Kick Off am 27. April 2019 sowie an allen Mai-Wochenenden verbindet die Initiative “Kultur.Vor.Ort” der “Basis.Kultur.Wien” bei freiem Eintritt Live-Musik mit der kulinarisch reichhaltigen Atmosphäre der Wiener Märkte.