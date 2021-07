Wiener Musiker zeigt Flagge mit Song "#FreeBritney"

Der Wiener Regisseur und Musiker Peter Brunner veröffentlicht als Cardiochaos seinen neuen Song "#FreeBritney". Damit zeigt er sich solidarisch mit dem Popstar Britney Spears.

Der österreichische Regisseur Peter Brunner ("To The Night"), der als Cardiochaos musikalisch unterwegs ist, zeigt sich solidarisch mit Popstar Britney Spears. Mit dem Song "#FreeBritney" möchte er "ein hörbares Zeichen für die Unantastbarkeit der Menschenrechte setzen", heißt es in einer Aussendung. Die US-Sängerin kämpft derzeit um die Aufhebung der Vormundschaft durch ihren Vater Jamie Spears.