Wiener Mülldeponie wird zum Bauernhof

Auf Österreichs größter Mülldeponie am Rautenweg in der Donaustadt in Wien kann man einen Bauernhof mit Hühnern, Bergziegen und einem Fischteich sehen.

Pinzgauer Bergziegen grasen den Deponieberg am Rautenweg in der Wiener Donaustadt als natürliche Rasenmäher ab. Da ist es nur logisch, dass das Gelände mit einigen Hühnern und einem Fischteich zu einem MA48-Bauernhof umfunktioniert wird.

Weinberg statt Müllberg

Und mit der Zeit wird der Müllberg zu einem Weinberg umfunktioniert. Bereits jetzt werden die ersten Weintrauben gepflanzt, um in Zukunft edle Tropen zu produzieren.