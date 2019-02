Wiener Millennium City sucht Nachwuchsmodels

Die Wiener Jahre feiert Geburtstag und wird am Donnerstag 7. und Freitag 8. März zum Hotspot der Modeszene. Neben Live-Acts, Modenschau, Late-Night-Shopping und Pop-up-Fashion-Markt treffen sich auch Jungdesigner, Trendscouts und Fashionistas.

Für die große Modenschau am 7. März werden noch Burschen und Mädls gesucht, die das Zeug haben, am Catwalk zu begeistern! Casting-Call ist am 20. Februar von 14 bis 18 Uhr in der UCI KINOWELT.

Casting Call am 20. Februar Los geht’s am Donnerstag, dem 7. März, mit Live Acts, einem Jung-Designer-Award hosted by TrueYou, bei dem die Gewinner einen Pop-Up Store im Wert von 5.500 Euro für 1 Monat in der Millennium City beziehen dürfen und einem Late Night-Shopping von 18 bis 22 Uhr. Viele Shops locken an beiden Tagen mit Rabatten bis zu minus 20 Prozent.

Höhepunkt am Donnerstag ist die große Fashion-Show ab 18:00 Uhr, auf der die neuesten Stücke von ausgewählten Shops wie u.a. Deichmann, ONLY, Starlight und den Jungdesignern Wiens gezeigt werden. Junge Männer und Frauen, die glauben bei dieser Modenschau am Catwalk bestehen zu können, mögen sich am 20. Februar einem Casting stellen. Treffpunkt für den Casting Call ist in der UCI Kinowelt (Saal 7) zwischen 14 und 18 Uhr (Anmeldung am Schalter). Mitzubringen sind hohe Schuhe (Girls) und, falls vorhanden, eine Sedcard/Modelbuch. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre.

Pop-up Modemarkt am 8. März Am Freitag, dem 8. März, locken von 11 bis 17 Uhr ein Pop-Up Markt von Fashion- & Lifestyle- Bloggern sowie den #MillenniumShops und Jung-DesignerInnen, in #OOTD Fotocorner, Gewinnspiele, Rabatt-Specials und viele weitere Überraschungen. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei.

Was: Casting Call für die Millennium Fashion Days

Wann: 20. Februar 14 bis 18 Uhr