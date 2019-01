Wiener Millennium City: Mann bedrohte Security mit Messer

Zwei feierwütige Männer bedrohten am frühen Neujahrstag zwei Security-Mitarbeiter vor der Wiener Millennium City

Vor der Millennium City in Wien-Brigittenau kam es am 1. Jänner um halb fünf in der Früh zu einem Streit zwischen zwei Männern und zwei Security-Mitarbeitern. Die beiden Männer wollten das trotz eines bestehenden Hausverbots betreten, was die Sicherheitsleute verhinderten. Ein 45-jähriger Österreicher zückte daraufhin ein Messer und bedrohte die Sicherheitsleute, wurde jedoch von seinem Begleiter zurückgehalten.