Wiener Metropol: "Musical Mamis & Papis" treten für den guten Zweck auf

Was vor 15 Jahren als spontane Idee entstand, hat mittlerweile bereits Tradition: Am 20. April 2020 bitten die "Musical Mamis & Papis" wieder zu Musik und Comedy ins Wiener Metropol.

"Mamis & Papis" für junge Mütter

Jubiläum mit vielen Highlights

Einige von ihnen, wie z. B. Monika Ballwein, Marika Lichter, Ann Mandrella, Shlomit Butbul, Caroline Vasicek oder die Kernölamazonen wirken bereits seit vielen Jahren an den "Musical Mamis & Papis" mit. Seit dem Vorjahr sind auch "Papis" wie z. B. Gernot Kulis und Reinwald Kranner dabei. So alt wie die "Musical Mamis & Papis" selbst - also 15 Jahre - ist Julian Kirchner, der gemeinsam mit seiner Mutter und Initiatorin Suzanne Carey erstmals bei der Gala auftritt. Durch den Abend führen in Doppel-Conference Petra Kreuzer und Lucy McEvil.