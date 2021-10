Wiener Mediziner Wenisch warnt vor starker Grippewelle

Im vergangenen Jahr ist die Grippesaison komplett ausgefallen. Der Wiener Mediziner Christoph Wenisch von der Klinik Favoriten warnt daher, dass im Winter 2021 die Bevölkerung empfänglicher für Influenza ist, als sonst.

Völliger Aufall der Grippesaison im Vorjahr war Novum

Schwache Influenza-Saisonen kommen zwar immer wieder vor, der fast vollständige Ausfall im vergangenen Winter sei allerdings ein Novum gewesen, hieß es in der Aussendung des ÖVIH am Mittwoch. Insgesamt wurden laut dem zitierten Bericht der MedUni Wien in Österreich nur zwei Proben positiv auf Influenza getestet, europaweit waren es 41. Das hatte mit den strengen Covid-Maßnahmen im vergangenen Winter zu tun, aber auch damit, dass sich mehr als 20 Prozent der österreichischen Bevölkerung gegen Grippe hatte impfen lassen - ein Rekordwert. Damals war der Run auf den Impfstoff in den Herbstmonaten derart groß, dass er teilweise in den Apotheken nicht erhältlich war beziehungsweise es Wartelisten gab.