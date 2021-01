Wiener Massentests: 12.297 Tests durchgeführt - 32 positiv

32 von 12.297 am Freitag durchgeführten Schnelltests zeigten Infektion an.

32 von 12.297 am Freitag durchgeführten Schnelltests zeigten Infektion an. ©APA

32 von 12.297 am Freitag durchgeführten Schnelltests zeigten Infektion an. ©APA

Am Freitag startete die zweite Runde der Corona-Massentests in Wien. Der ersten Bilanz zufolge, ist man in Sachen Infizierter ohne Symptome kaum fündig geworden. Von 12.297 durchgeführten Antigen-Schnelltests am Auftakttag schlugen nur 32 an.

Das entspricht einer Positiv-Rate von lediglich 0,26 Prozent, wie ein Sprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) der APA am Samstag mitteilte.

Massentests in Wien gestartet: 12.297 Tests am ersten Tag abgenommen

Alle Schnelltests, die eine Corona-Infektion ausweisen, werden auch bei diesem Massentest-Durchgang mit einem genaueren PCR-Gurgeltest überprüft, um falsch positive Resultate auszuschließen. Dadurch dürfte sich die Trefferquote wohl noch einmal etwas nach unten bewegen.

Das Gratis-Testangebot steht allen Hauptstädtern ab sechs Jahren noch bis zum 17. Jänner in der Stadthalle, der Messe und der Marx-Halle zur Verfügung. Voraussetzung ist eine Terminvereinbarung über https://oesterreich-testet.at oder telefonisch unter 0800/220 330. Bisher haben das mit Stand Samstagfrüh 58.175 Personen getan. Für den heutigen zweiten Testtag wurden bisher 7.533 Slots vergeben.

Neben Massentests: 330 Corona-Neuinfektionen am Samstag in Wien