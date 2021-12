Wiener Maskenshop-Betreiber freigesprochen

Im Frühjahr 2020 hatte ein Mann mitten in der ersten Corona-Welle auf der Wiener Mariahilfer Straße ein Corona-Maskengeschäft eröffnet. Er wurde am Dienstag vom Vorwurf des Betruges freigesprochen.

Ein findiger Kaufmann dürfte im Frühjahr 2020 das Geschäft seines Lebens gemacht haben, als er mitten in der ersten Corona-Welle auf der Wiener Mariahilfer Straße ein Geschäft aufsperrte und neben herkömmlichen Mund-Nasen-Schutz-Modellen auch FFP2- und FFP3-Masken verkaufte, die andernorts nicht mehr zu bekommen waren. An dem Geschäftsmodell hatte nun auch das Landesgericht für Strafsachen nichts auszusetzen - der Mann wurde am Dienstag vom Vorwurf des Betrugs freigesprochen.