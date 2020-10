Wiener Maschinenbauer Krauseco insolvent

Der Kfz-Zulieferer Wiener Krauseco Werkzeugmaschinen GmbH mit 27 Mitarbeitern ist insolvent. Man habe den Wandel der Autoindustrie hin zu E-Autos verschlafen.

Am Freitag ist am Handelsgericht Wien ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet worden, berichtete der KSV1870 am Samstag. Grund ist demnach der Strukturwandel in der Auto-Industrie hin zur E-Mobilität. Die deutsche Schwestergesellschaft - dort wird produziert, in Wien wird geplant - hat sich deswegen in ein Schutzschirmverfahren begeben.