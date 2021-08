Wiener MA 35 lud versehentlich Hunderte zu Fest für Neo-Österreicher

Die Wiener Einwanderungsabteilung MA 35 hat versehentlich Hunderte Wiener mit Migrationshintergrund zu einem Fest für Neo-Österreicher geladen.

In dem Schreiben wurde ihnen auch zum Erhalt der österreichischen Staatsbürgerschaft gratuliert - die die meisten aber gar nicht erhalten und zum Teil auch nicht beantragt hatten, wie der "Kurier" berichtet. Grund war ein EDV-Fehler.

Der versehentliche Versand an einige hundert Personen sei "auf einen fehlerhaften Abzug aus der Datenbank zurückzuführen", wurde eine Stellungnahme der Abteilung in dem Bericht zitiert. Das EDV-System stehe kurz vor der Ablösung, mit den Betroffenen sei man bereits in Kontakt getreten.