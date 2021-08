Beschwerden über Wiener MA 35: "Das Telefon wird ignoriert"

Über die für Einwanderung und Staatsbürgerschaft zuständige Wiener Magistratsabteilung 35 häufen sich Beschwerden über monatelang nicht bearbeitete Fälle.

Der zuständige NEOS-Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr kündigte am Dienstag eine Beschleunigung der Verfahren und eine Aufstockung des Personals um zehn Prozent an.

MA 35: "Das Telefon wird ignoriert"

Obwohl auf jedem Schriftstück und E-Mail der MA 35 steht, dass man sich ab 13 Uhr telefonisch beim zuständigen Referenten erkundigen könne, hebe niemand in dem Amt das Telefon ab, erklärte ein Mitarbeiter der Behörde, der anonym bleiben wollte, am Dienstag im Ö1-"Morgenjournal": "Die Telefone läuten bei uns tatsächlich den ganzen Tag. Abgehoben wird eigentlich so gut wie nie, außer wir können sehen am Display, dass es eine interne Nummer ist oder ein Vorgesetzter, ansonsten wird das Telefon ignoriert."