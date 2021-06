Wiener Lugner City erhält neue Action-Filiale

Im Action lagern rund 6.000 Artikeln in 14 Produktkategorien.

Im Action lagern rund 6.000 Artikeln in 14 Produktkategorien. ©Action

Am 17. Juni eröffnet Action seine zehnte Filiale in Wien in der Lugner City. Damit baut der Discounter, der für sein umfangreiches Sortiment und seine niedrigen Preise bekannt ist, sein Filialnetz weiter aus.

Die neue Filiale in Wien bietet auf einer Fläche von etwa 800 m² ein breites Angebot von rund 6.000 Artikeln in 14 Produktkategorien, von Dekoration und Heimwerkerbedarf, über Spielzeug, Büroartikel und Multimediaprodukte, bis hin zu Körperpflege und Sport. Darunter befinden sich sowohl Eigenmarken als auch Markenprodukte. Die Filiale ist Montag bis Freitag von 09:00 – 19:00 Uhr und Samstag von 09:00 – 18:00 Uhr geöffnet.

Action verspricht jede Woche etwas Neues

Europaweit zählt der Discounter mehr als 9 Millionen Kunden pro Woche. Das Konzept wird von Kunden gut aufgenommen, weswegen sich Action über wachsende Beliebtheit in Österreich erfreut. "Mittlerweile gehören wir für viele Österreicher zum Leben dazu. Bei uns finden sie wichtige Alltagsprodukte wie Reinigungsmittel, Körperpflegeprodukte, Babyversorgung oder Bürobedarf, aber auch überraschende saisonale Highlights oder Dekoration für die eigenen vier Wände – und das alles zum kleinstmöglichen Preis", erläutert Boyko Tchakarov, Geschäftsführer von Action Österreich, und fügt hinzu: "Das Beste ist: Es wird niemals langweilig. Jede Woche gibt es wieder etwas Neues zu entdecken."

Action steht für Überraschung: Aus diesem Grund ändern sich zwei Drittel des mehr als 6.000 Produkte umfassenden Sortiments ständig. Jede Woche werden 150 neue Artikel in den Filialen präsentiert. Laut Kundenbefragungen sind diese Faktoren – ein ansprechendes Sortiment und die günstigen Preise – die wichtigsten Erfolgskriterien.

20 neue Arbeitsplätze in der Lugner City

Boyko Tchakarov betont anlässlich der Filialeröffnung: „Action ist ein immer wichtigerer Player der österreichischen Handelslandschaft. Deshalb freuen wir uns, nun in Wien unsere zehnte Filiale zu eröffnen. Mit jeder Eröffnung schafft Action rund 20 neue Arbeitsplätze. Zudem wird durch die Präsenz einer Action Filiale der Standort aufgewertet und die umgebenden Geschäfte belebt. In Zukunft plant Action weitere Filialen zu eröffnen und ein sicheres Einkaufs- und Arbeitsumfeld zu ermöglichen.