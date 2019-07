Wiener Linien verwandeln Karlsplatz in Wohlfühloase

Am 2. und 3. August verwandeln die Wiener Linien den Karlsplatz in eine feucht-fröhliche Sommer-Oase. Den Temperaturen entsprechend gibt es Möglichkeiten sich abzukühlen, aber auch Spiel und Spaß.

Die Sommer-Aktion "Hetz in da Hitz" geht in die Verlängerung: Heuer verwandeln die Wiener Linien an zwei Tagen – dem 2. und 3. August – den Karlsplatz in eine sommerliche Wohlfühloase. Kostenlose Attraktionen rund um das Thema "Wasser" sorgen für Abkühlung und Ferienstimmung mitten in der Stadt.