Wiener Linien-Uniformen im neuen Design: Ab Montag neue Dienstkleidung

Bald auch in einem Öffi in Ihrer Nähe: Nachhaltig und in Blau und Rot gehalten ist die neue Dienstkleidung der Wiener-Linien-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter.

Ein wichtiger Teil des Wiener Stadtbildes wird in den kommenden Monaten richtig lässig: Mit Montag startet nämlich die Ausgabe der neuen Dienstkleidung für Öffi-MitarbeiterInnen. Bis Ende des Jahres sollen alle MitarbeiterInnen die neue Dienstkleidung tragen und wechseln so von grau auf schickes Blau und Rot.

Neue Arbeitskleidung: Naturfasern und Fokus auf Nachhaltigkeit

Erstmals werden auch Jeans, und Pikeehemden, Steppjacken, Blousons, Kleider, Gürtel und Rucksacktaschen angeboten. Großer Wert wurde auf hochwertige Materialien gelegt. Insgesamt besteht die Dienstkleidung aus 70 Prozent Naturfasern. Designt wurde sie von dem Wiener Modelabel „Peng!“, das auch schon die „Capsule Collection“ für die Wiener Linien in den vergangenen Jahren gestaltet hat.

„Von den vielen Uniformen, die ich bisher gesehen habe, finde ich die neue Wiener Linien Uniform außerordentlich gut gelungen. Die Outfits haben richtig Stil und das Material ist sehr hochwertig. Ich gratuliere der größten Fahrgemeinschaft Wiens zum neuen, modernen Erscheinungsbild“, so Öffi-Stadtrat Peter Hanke.

Von XXS bis 5X-Large: Für jede Figur ist was dabei

„Unsere 8.700 MitarbeiterInnen sind so vielfältig wie Wien. Daher haben wir die Dienstkleidung für unterschiedlichste Figurtypen designt. Allein die Jeans gibt es in 45 Größen. Es ist einfach wichtig, dass sich jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter im täglichen Outfit wohlfühlt“, erklärt Alexandra Reinagl. Zwei Jahre lang wurde am neuen Design getüftelt.

Wiener Linien: Recycling der alten Uniformen

Ein bewusster Umgang mit den Materialien, nachhaltiges Wirtschaften und Kostenbewusstsein stehen an erster Stelle. Die Wiener Linien sammeln die alten Kleidungsstücke ein und lassen sie in Teilen recyceln. Daraus entstehen unter anderem LKW-Planen, Putztücher für die Werkstätten oder Zelte fürs Bundesheer. Ein Teil der Uniform, wie die gefütterten Hosen, werden an die Gruft gespendet.