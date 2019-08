Wiener Linien: U6-Modernisierung abgeschlossen

Die Modernisierung der U6-Stationen ist abgeschlossen. Sechs historische Otto-Wagner-Stationen, darunter zuletzt die Nußdorfer Straße, wurden generalsaniert. Ab 2. September sind beide Bahnsteige der Nußdorfer Straße wieder zugänglich.

Sanierungen der Wiener Stationen in Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt

Die Stiegen der historischen Station wurden komplett abgetragen und neu errichtet. In der Gumpendorfer Straße und in der Nußdorfer Straße werden noch die Fassaden der Stationsgebäude saniert, die aber keine Einschränkungen für die Fahrgäste mit sich bringen.

Alle Sanierungen wurden in enger Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt durchgeführt. Insgesamt haben die Wiener Linien in den letzten sechs Jahren rund 50 Millionen Euro in die Erneuerung der historischen Stationen Burggasse, Josefstädter Straße, Alser Straße, Währinger Straße, Gumpendorfer Straße und Nußdorfer Straße investiert.