Wiener Linien Tag im Unteren Belvedere: Mit der Jahreskarte gratis ins Museum

Am 9. März 2024 können Besitzer der Wiener Linien Jahreskarte gratis in das Untere Belvedere und eine Führung durch die aktuelle Ausstellung "In the Eye of the Storm. Modernismen in der Ukraine" besuchen.

Die Ausstellung "In the Eye of the Storm. Modernismen in der Ukraine" veranschaulicht wie international und avantgardistisch die Kunstbewegungen der Moderne – der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts – in den Kulturzentren Kyjiw, Lwiw und Charkiw waren. Vom Jugendstil bis zum Konstruktivismus wird eine zugleich bewegte und faszinierende Geschichte der kulturellen Identität der Ukraine erzählt.

Das Gratis-Eintritt-Angebot gilt für Jahreskartenbesitzer (nicht für Besitzer der Semesterkarte oder des KlimaTickets) am 9. März 2024 von 10 bis 18 Uhr im Unteren Belvedere (Rennweg 6, 1030 Wien). Die kostenlosen Führungen finden um 12, 13.15, 15 und 16.15 Uhr statt und dauern etwa eine Stunde.