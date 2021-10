Wiener Linien Tag: Gratis ins mumok mit der Öffi-Jahreskarte

Am Sonntag ist es wieder soweit: Wer eine Jahreskarte der Wiener Linien hat, darf sich auf kostenlosen Kulturgenuss freuen. Diesmal findet der Wiener Linien Tag im mumok statt.

Am Sonntag, dem 17. Oktober 2021, wird die Wiener Linien Jahreskarte zum gratis Eintrittsticket für das Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien.

mumok: Freier Eintritt mit Ihrer Wiener Linien Jahreskarte

Das Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien im Museumsquartier ist das größte Museum für moderne und zeitgenössische Kunst in Mitteleuropa. Wenn Sie einen aktiven Zugang zu Kunst suchen, werden Sie im mumok bestimmt viel Freude haben: Das Haus versteht sich als Ort der lebendigen Auseinandersetzung mit Kunst – einer Kunst, die sich einmischt, Brüche in unserer Gesellschaft aufzeigt und neue Sichtweisen ermöglicht.

Highlights am Wiener Linien-Tag: Ausstellungen und Führungen

Die Ausstellungen am 17. Oktober:

Um 16 Uhr finden Themenführungen durch die Ausstellungen Ane Mette Hol und Heimo Zobernig statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, es gilt das Prinzip first come, first serve.