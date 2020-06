Wiener Linien: Öffi-Fahrgäste müssen weiterhin Mund-Nasen-Schutz tragen

Ab 15. Juni gibt es weitreichende Lockerungen beim Tragen des Mund-Nasen-Schutzes. Öffi-Fahrgäste müssen jedoch weiterhin einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Seit Anfang Mai ist eine Verordnung der Bundesregierung in Kraft, derzufolge beim Betreten öffentlicher Orte in geschlossenen Räumen ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden muss. Auch nach den Lockerungen, die für Supermärkte und andere öffentliche Orte am 15. Juni in Kraft treten, bleibt die Maskenpflicht in den Öffis aufrecht.